Beşiktaş ve Fenerbahçe, ikinci maçta karşı karşıya

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, 1-0 önde olduğu final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Göksel Çelik'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş ve Fenerbahçe, ikinci maçta karşı karşıya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mayıs 2024 15:59
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında cumartesi günü Beşiktaş ile Fenerbahçe Göksel Çelik karşı karşıya gelecek.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

Normal sezonda B Grubu'nu 14 maçta 14 galibiyetle zirvede tamamlayan Fenerbahçe Göksel Çelik, yarı finalde Gazişehir Gaziantep'i geçerek final vizesi aldı.

B Grubu'nu 14 maçta 12 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş, yarı finalde A Grubu'nu 16 maçta 16 galibiyet alarak zirvede tamamlayan Galatasaray'ı eleyerek finale yükseldi.

İki galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride Beşiktaş, ilk maçı 77-66 kazandı.

Siyah-beyazlı takım, rakibi karşısında galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe Göksel Çelik'in kazanması durumunda ise şampiyon, seride oynanacak üçüncü maçta belli olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery