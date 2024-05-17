Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown kendisini eleştirenlere yönelik konuşurken, 'kötü adam' rolünü nasıl benimsediğinden bahsetti.



Celtics yıldızı Brown, The Athletic'ten Jay King ile yaptığı röportajda oyunundan şüphe duyanlarla ilgili konuşarak, bu duruma yönelik yeni yaklaşımını ve taraftarlar arasında 'kötü adam' olmayı nasıl kabul ettiğini açıkladı:



"Ne yaparsanız yapın hep bir açık aranıyor ve ne kadar iyi olursanız olun, birilerine asla yeterli gelmiyor. Taraftarlar ile medya tarafında herhangi bir övgü de getirmiyor. Zor bir durum ama bu işler böyle.



Bu kötü adam rolünü kucaklamak gerekiyor. Ve yaşım ilerledikçe bunu daha da benimsemeye başlıyorum. Bir şeyleri görüp görmemelerine ya da takdir edip etmemelerine aldırış etmeme yaklaşımını... Artık tek odak noktam ekibime, aileme ve şehre yardımcı olmak üzerine."



Son sekiz yılda altıncı kez Doğu Konferansı finalisti olan Celtics, bu denli genç bir takımda nadiren görülen bir istikrar ve dominasyon seviyesi sergiledi.



Brown ise 2024 playofflarında 23,1 sayı, 6,6 ribaund ve 2,5 asist ortalamalarına sahip.





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