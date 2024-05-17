Guardiola'dan şampiyonluk açıklaması

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligde West Ham United ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Manchester City, bu maçtan galibiyetle ayrılması durumunda Arsenal'i beklemeden şampiyonluğa ulaşacak. Pep Guardiola, maç öncesi yaptığı açıklamada kendilerini kolay bir maçın beklemediğini söyledi.



2022'deki Aston Villa maçına benzer bir maç olacağını söyleyen başarılı teknik adam, "Şampiyon olmak için bir maç kazanmamız gerekiyor. Bu nedenle herkes bizim konumumuzda olmak ister. Ama kolay bir maç olmayacak. İçimden bir ses Aston Villa maçına benzeyeceğini söylüyor." dedi.



Guardiola, "İlk dakikalarda 3-0 öne geçmeyi çok isteriz ama bu kolay olmayacak. Son birkaç günde yeterince West Ham United maçı izledik, kontrol etmemiz gereken birkaç şeyleri var. İki günümüz var ve biz hazırız." diye konuştu.



2022'DE NE OLDU?



Manchester City, 2022'deki şampiyonluk maçında sahasında Aston Villa ile karşılaşmıştı. Son 15 dakikaya 2-0 geride giren Pep Guardiola'nın ekibi maçı çevirmiş ve şampiyonluğa ulaşmıştı.



LİGDE SON DURUM



Premier Lig'de son hafta öncesi lider Manchester City'nin 88, takipçisi Arsenal'in 86 puanı bulunuyor.



Manchester City, ligin son haftasında sahasında West Ham United'ı ağırlayacak. Arsenal, Everton'ı ağırlayacak. İki karşılaşma da pazar günü TSİ 18.00'de başlayacak.





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