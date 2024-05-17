Chicago Bulls'un tecrübeli oyuncusu DeMar DeRozan, Los Angeles Lakers'ta oynamaya açık olduğunu söyledi.



Los Angeleslı olan DeRozan'ın adı son birkaç sezonda Lakers'la birçok kez anılmış olsa da, tüm söylentilere rağmen bir takas gerçekleşmemişti.



Bulls forveti, nihayet bu yaz Lakers'a katılmaya açık olduğunu açıkça şu sözlerle ortaya koydu:



"Herkes çocukken bir Kobe (Bryant) hayranı olduğumu bilir. Her zaman bir Kobe ve Lakers hayranı olmuşumdur. Memleketinizde forma giymeye asla hayır diyemezsiniz, özellikle de Lakers gibi tarihi bir takıma. İşlerin nereye varacağını zaman gösterecek. O zamana kadar bakacağız ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."



DeRozan, son üç sezonda bir sefer playofflara kalabilen Bulls'un play-in turnuvasında elenmiş olduğu bu sezon, 24.0 sayı, 4.3 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları yakalamıştı.





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