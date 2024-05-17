Erden Timur: "Birlikteliği muhafaza etmeliyiz"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erden Timur: 'Birlikteliği muhafaza etmeliyiz'
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17 Mayıs 2024 14:02
Galatasaray, 17 Mayıs UEFA Kupası'nın kazanılmasının yıldönümünde Kemerburgaz Tesisleri'nde piknikte bir araya geldi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, burada açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'un sözleri şu şekilde;

"2 yılı doldurmak üzereyiz. Herkesle acısıyla, tatlısıyla çok güzel zaman geçirdik. Ben taraftar olarak, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyordum. Ama yönetici olduktan sonra, dış dünya ile ilişkiler kurduktan sonra, bunu kimseyi coşturmak için söylemiyorum, o kadar büyük camia ki.. Potansiyelimizin çok azını kullanıyoruz bunu gördüm. Böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Benim gördüğüm, en önemli şey Galatasaray'ın birlikteliğini sağlamak. Maalesef çok yaralanmaya çok müsait bir birlik. Belki de burada hep birlikte yapmamız gereken o birliği muhafaza etmek. Onu yaptığımızda şampiyonluklar da böyle tesisler de geliyor. Tüm emek verenlere teşekkür ediyorum. Herkese çok çok saygılar sunuyorum."

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