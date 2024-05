Minnesota Timberwolves'un, bu yaz Cleveland Cavaliers'ın guardı Darius Garland'ı kovalayabileceği iddia edildi.



Right Down Euclid'den Evan Dammarell, Timberwolves'un, 2019 NBA Draft'ında uğruna elindeki seçimi takas etmeye çalışmış olduğu Garland için bu yaz potansiyel bir hedef olabileceğini bildirdi:



"Garland konusunda Right Down Euclid ile konuşan bir kaynak, kendisini gizliden gizliye almaya çalışabilecek bir takımın da Minnesota Timberwolves olduğunu söyledi. Minnesota, kendisini seçmek için elindeki draft hakkını takas etmeye uğraştığı 2019 NBA Draftı'ndan bu yana Garland'ın oyununa hayrandı. Ve şu anki veteran guard Mike Conley için bir yedekleme planına da ihtiyaçları var."



Garland bu sezon 57 maçta 18.0 sayı, 6.5 asist ve 2.7 ribaund ortalamaları yakalarken, 2024 playofflarında ise performansı gerilemiş ve 12 maçta 15.7 sayı, 5.8 asist ve 3.6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





