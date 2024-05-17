Los Angeles Lakers'ın, başantrenörlük pozisyonu için lig genelinde beş yardımcı koçla görüşme yapma izni aldığı bildirildi.



Lakers, Darvin Ham'in görevden alınmasının ardından, birkaç NBA yardımcı antrenörüyle görüşme yapma izinlerini alırken, yeni bir başantrenör bulma arayışını hızlandırıyor.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Lakers'ın New Orleans Pelicans'tan James Borrego, Denver Nuggets'tan David Adelman, Boston Celtics'ten Sam Cassell, Minnesota Timberwolves'dan Micah Nori ve Miami Heat'ten Chris Quinn ile görüşme yapmak için izin aldığını belirtti.



Son raporlara göre, Ham'in görevden alınmasıyla boşalan pozisyon büyük ilgi uyandırmıştı ve eski oyuncu JJ Redick de bu pozisyon için favorilerden biri olarak ortaya çıkmıştı.





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