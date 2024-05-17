İspanya ve Real Betis'e Isco'dan kötü haber

Real Betis'te forma giyen İspanyol futbolcu Isco, fibulada diyafaz kırığı sakatlığı nedeniyle EURO 2024'te yer alamayacak.

, Fotoğraf; Imago
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İspanya ve Real Betis'e Isco'dan kötü haber
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17 Mayıs 2024 16:35
İspanyol yıldız Isco'dan İspanya Milli Takımı ve Real Betis'e kötü haber geldi.

EURO 2024'TE YOK

32 yaşındaki Isco, koltuk değnekleriyle geldiği klinikte fibula kemiğinin kırıldığını öğrendi.

Bu gelişmeden sonra EURO 2024'e katılma imkanı kalmamış oldu.

Ameliyat olup olmayacağına henüz karar verilemeyen futbolcunun kadroya çağrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Bu sezon Isco, daha önce İspanya ile Rusya'daki Dünya Kupası'nda forma giymişti. Avrupa şampiyonalarına ise daha önce çağrılmamıştı.

16 GOLE KATKI

Isco, bu sezon Real Betis ile tüm kulvarlarda çıktığı 36 resmi maçta 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

 

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