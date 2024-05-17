Milli triatletler, Dünya Kupası'nda mücadele edecek

Milli triatletler Enes Kızılcık ve Sinem Xisca Tous, Özbekistan'da Dünya Triatlon Kupası, Uğurcan Özer ise Dünya Paratriatlon Kupası'nda yarışacak.



Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki organizasyon da yarın Özbekistan'ın Semerkand kentinde başlayacak.



Paratriatlet Uğurcan Özer PTS5 kategorisinde, Sinem Xisca Tous elit kadınlar, Enes Kızılcık ise elit erkekler kategorisinde mücadele edecek.





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