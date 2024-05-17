Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Japonya, Almanya'yı 3-0 yendi.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinde Japonya ile Almanya karşılaştı.
Karşılaşmadan 3-0 üstünlükle ayrılan Japonya, Milletler Ligi'nde 3'te 3 yaptı. İlk maçında 15 Mayıs'ta "Filenin Sultanları"nı 3-2, ikinci mücadelesinde dün Bulgaristan'ı 3-0 mağlup eden Japonya, VNL'nin Antalya etabındaki dördüncü ve son maçında 19 Mayıs Pazar günü Polonya ile karşılaşacak.
Milletler Ligi'ndeki ilk maçında 15 Mayıs'ta Fransa'yı 3-0 yenen, dünkü karşılaşmada İtalya'ya 3-1 mağlup olan Almanya, Antalya etabındaki dördüncü ve son maçına 19 Mayıs Pazar günü Hollanda karşısında çıkacak.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinde Japonya ile Almanya karşılaştı.
Karşılaşmadan 3-0 üstünlükle ayrılan Japonya, Milletler Ligi'nde 3'te 3 yaptı. İlk maçında 15 Mayıs'ta "Filenin Sultanları"nı 3-2, ikinci mücadelesinde dün Bulgaristan'ı 3-0 mağlup eden Japonya, VNL'nin Antalya etabındaki dördüncü ve son maçında 19 Mayıs Pazar günü Polonya ile karşılaşacak.
Milletler Ligi'ndeki ilk maçında 15 Mayıs'ta Fransa'yı 3-0 yenen, dünkü karşılaşmada İtalya'ya 3-1 mağlup olan Almanya, Antalya etabındaki dördüncü ve son maçına 19 Mayıs Pazar günü Hollanda karşısında çıkacak.
Salon: Antalya
Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Sonja Simonovska (Karadağ)
Japonya: Iwasaki, Ishikawa, Watanabe, Hayashi, Koga, Yamada (Kojima, Kurogo, Fukudome, Airi, Araki)
Almanya: Alsmeier, Weitzel, Drewniok, Stigrot, Schölzel, Kastner (Pogany, Stautz, Kindermann, Strubbe, Straube, Cekulaev)
Setler: 25-21, 25-15, 25-22
Süre: 71 dakika (22, 21, 28)
Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Sonja Simonovska (Karadağ)
Japonya: Iwasaki, Ishikawa, Watanabe, Hayashi, Koga, Yamada (Kojima, Kurogo, Fukudome, Airi, Araki)
Almanya: Alsmeier, Weitzel, Drewniok, Stigrot, Schölzel, Kastner (Pogany, Stautz, Kindermann, Strubbe, Straube, Cekulaev)
Setler: 25-21, 25-15, 25-22
Süre: 71 dakika (22, 21, 28)
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