Stefano Pioli'den ayrılık açıklaması

Milan'ın başında 238 resmi maça çıkan Stefano Pioli, 1.90'lık puan ortalaması elde etti.

Milan'da sezon sonu takımdan ayrılacağı öne sürülen İtalyan teknik adam Stefano Pioli, geleceği hakkında konuştu.Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Pioli, "Kime diyorsunuz? Giroud'a mı Kjaer'e mi? (Gülerek). Bunu düşünmemeye çalışıyorum . Sezon sonunda kulüple bir araya geleceğim, değerlendirmelerimizi yapacağız. O zamana kadar takıma yardım etmeye odaklanmaya çalışacağım ve sonunda bazı duyguları yaşayarak öğreneceğim." ifadelerini kullandı.Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Stefano Pioli için İtalya'dan Napoli'nin de ilgisinin olduğu İtalyan basınında yer almıştı.2019'dan bu yana Milan'ı çalıştıran 58 yaşındaki Stefano Pioli, Milan'a 1 Serie A şampiyonluğu kazandırmayı başarmıştı.