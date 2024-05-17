Karşıyaka'da Cem Karas aday değil

İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka, 1 Haziran'daki olağan seçimli genel kurula odaklanırken, ismi potansiyel adaylar arasında geçen Operatör Doktor Cem Karas, bu dönem göreve talip olmayacağını ifade ederek Başkan İlker Ergüllü'ye destek açıklaması yaptı.



Kaf-Kaf'ta adaylığıyla ilgili henüz net kararını duyurmayan Başkan Ergüllü, görüşmelerini perde arkasında sürdürürken, basketbol takımının Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığı 2020-2021 sezonunda şube başkanlığı yapan Cem Karas, camia olarak Ergüllü'nün yanında yer almaları gerektiğini dile getirdi.



Karşıyaka başkanlığının çok onurlu bir görev olduğunu ve önümüzdeki yıllarda mutlaka bu onurlu göreve talip olmak istediğini söyleyen Cem Karas, "Başkanımız İlker Ergüllü çok sevdiğim bir arkadaşım. Henüz şubat ayından bu yana görevi yürütüyor ve kendi ekibiyle kulübü istediği başarıya ulaştıracak fırsatı bulamadı. Bu dönem hepimiz Ergüllü'nün adaylığına destek verip yanında olmalıyız diye düşünüyorum. Kulüpte başarı için camia olarak birliğimiz şart. Ben ekibimle birlikte seçimde İlker Ergüllü'nün adaylığını destekliyorum. Ne gerekiyorsa yanındayım. Almanya'da yeni klinik açtım, şu an işlerim çok yoğun ama ileriki yıllarda başkanlığa talibim" dedi.





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