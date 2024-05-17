Mitchell'dan takas söylentilerine net yanıt: "Yalan"

Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell, hakkındaki yaygın takas söylentileri üzerine olası yanlış anlaşılmalara son verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Mitchell'dan takas söylentilerine net yanıt: 'Yalan'
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17 Mayıs 2024 14:25
Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell, hakkındaki yaygın takas söylentileri üzerine olası yanlış anlaşılmalara son verdi.

Mitchell, son birkaç aydır gündeminde yer aldığı takas spekülasyonları hakkında X (Twitter) üzerinden bir tweet gönderdi.

Cavs yıldızı, takımdaki mutsuzluğuna dair iddiaları şu ifadelerle çürüttü:

"Yalan. Bazen beni bıktırıyorsunuz."

Gelecek sezona kadar sözleşmesi devam eden ve 2025-26 sezonu için oyuncu opsiyonuna sahip olan Mitchell'in, Cavaliers'ta hiçbir zaman gerçek anlamda rahat olmadığı ve tekrarlanan playoff başarısızlıklarının kendisinin uzun vadeli geleceği için bardağı taşıran son damla olduğu iddia edilmişti.

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