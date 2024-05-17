Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell, hakkındaki yaygın takas söylentileri üzerine olası yanlış anlaşılmalara son verdi.



Mitchell, son birkaç aydır gündeminde yer aldığı takas spekülasyonları hakkında X (Twitter) üzerinden bir tweet gönderdi.



Cavs yıldızı, takımdaki mutsuzluğuna dair iddiaları şu ifadelerle çürüttü:



"Yalan. Bazen beni bıktırıyorsunuz."



Gelecek sezona kadar sözleşmesi devam eden ve 2025-26 sezonu için oyuncu opsiyonuna sahip olan Mitchell'in, Cavaliers'ta hiçbir zaman gerçek anlamda rahat olmadığı ve tekrarlanan playoff başarısızlıklarının kendisinin uzun vadeli geleceği için bardağı taşıran son damla olduğu iddia edilmişti.





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