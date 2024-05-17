Samsunspor rahat nefes almak istiyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor rahat nefes almak istiyor
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17 Mayıs 2024 14:28
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligde 36 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, 42 puanla 12. sırada bulunuyor.

Sakatlığı bulunan Lubomir Satka, Corendon Alanyaspor maç kadrosunda yer almazken, hafif sakatlığı bulunan Alim Öztürk'ün ise durumu maç saatinde belli olacak.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Corendon Alanyaspor 3-1 kazanmıştı.

 

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