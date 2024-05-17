Beşiktaş'tan Onana ve Rosier'e veto

Marsilya'ya kiralanan Jean Onana ile Nice'e giden Valentin Rosier için Fransız ekipleri opsiyonu kullanmayınca Beşiktaş yönetimi, menajerlerine "Dönüş yok, takım bulun" talimatı verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Onana ve Rosier'e veto
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17 Mayıs 2024 10:30
Beşiktaş'ta evdeki çarşıya uymadı ve yeni sezon öncesi kiralanan iki oyuncu Jean Onana ile Valentin Rosier, Mayıs sonunda geri dönüyor.

Siyah-Beyazlılar ara transfer döneminde Onana'yı 4.5 milyon euro opsiyon ile Masilya'ya, Rosier'i de 3 milyon euro opsiyonla Nice'e kiralamıştı. Ancak Beşiktaş iki oyuncudan da umduğunu bulamadı.

Fransız kulüpleri iki oyuncunun da opsiyonlarını kullanmayı düşünmediklerini belirtti.

"DÖNÜŞ YOK, TAKIM BULUN"

İki oyuncuyu da yeni sezonda kadrosunda düşünmeyen Beşiktaş yönetimi de Onana ve Rosier'in menajerlerinden kendilerine hemen takım bulmalarını istedi. 

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