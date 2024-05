Halkbank Çocuk Atletizm Şenliği, Bahçelievler'de gerçekleştirildi

Bahçelievler Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği, 8-12 yaş çocukların katıldığı Halkbank Çocuk Atletizm Şenliği, Bahçelievler İl Özel İdaresi Stadı'nda gerçekleştirildi.



Organizasyona, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş katıldı.



İlçedeki okullardan yaklaşık 2 bin çocuğun yer aldığı organizasyonda, kurulan çeşitli parkurlarda çocuklar için yarışmalar düzenlendi.



Yarışmalar sonunda madalya takdiminin yapıldığı etkinlikte AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, AA muhabirine açıklamada bulundu.



Avrupa'da yaşadığı tecrübeleri çocuklara aktarmak istediğini belirten Üçüncü, "Değerli Valimiz organizasyonumuza iştirak etti. Kendisi bana 'siz neden ön ayak oldunuz' diye güzel bir soru sordu. Avrupa'daki tecrübelerimi buraya aktarma noktasında hassasiyetim olduğunu söyledim. Avrupa'da doğma büyüme bir milletvekili olarak buradaki gençlere oradaki faydalı şeyleri getirme noktasında hassasiyetim var." diye konuştu.



Çocukları sporla erken yaşta buluşturmanın önemine değinen Üçüncü, şöyle devam etti:



"Çocuklarımızı sporla erken yaşta buluşturma noktasında beden eğitimi dersleri dışında neler yapabiliriz diye böyle ortak bir projeyi hayata geçirmek istedik. Böyle güzel bir günde çocuklarımızın neşesiyle, onları hem sporla buluşturduk hem de heveslerini artırdık. Çocuklarımızın hareket etmesi noktasında alışkanlıkların değişmesiyle bazı sıkıntılar var. Obezite ile de mücadele etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu ve buna benzer vesilelerle güzel organizasyonlarla çocuklarımıza hayatlarına dokunmak istedik."



Üçüncü, pilotaj eğitimiyle ilgili gelişmelere ilişkin bir soruya ise "Avrupa'da büyüyen bir milletvekili kardeşiniz olarak insanlarımızla ilgili bir sorumluluğumuz var. Bu çok çeşitli alanlarla olabiliyor. Yer yer spor yer yer pilotaj eğitiminin tanınması da olabiliyor. Hamdolsun o da nasip oldu ve pilot lisansını Avrupa'da yapmış olan gençlerimizin Türkiye'de diplomalarının tanınmasıyla ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzle çok güzel bir çalışmamız oldu. Kolaylaştırıldı ve bu gençlerimize burada kariyer yapma kapısı açıldı. Bildiğiniz tüm markalarda çocuklarımız pilot olarak çalışabilecek. Bunun da gururunu yaşıyoruz." yanıtını verdi.



Türkiye'nin uluslararası organizasyon noktasında çok ciddi bir noktaya ulaştığını aktaran Üçüncü, şunları kaydetti:



"Organizasyonlar çok değerli ama sporun tabana yayılmasıyla buradan şampiyonlar yetiştirmek ve bayrağımızın her yerde dalgalanmasının sağlanması için tabanda karşılık bulması önemli. Biz bunu bütünleştirmeye çalışıyoruz. Sporla başarıyı buluşturmak, milli birliği pekiştirmek için ayrıca gayret ediyoruz. Savaşlar yaşadığımız, maalesef katliam ve soykırım yaşadığımız bu günlerde Gazzeli kardeşlerimizin bombalar altında zulüm içerisinde yaşamış oldukları bu dünyaya Türkiye'den hakikaten bambaşka bir mesaj gidiyor. Onun da ayrıca gururunu yaşıyoruz."



- Bahadır: "Sporu bir hayat tarzı olarak vermek istiyoruz"



Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise tüm vatandaşlarla sporu buluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.



Sporun sağlık açısından önemine değinen Bahadır, "Yaklaşık 2 bin çocuğumuza atletizmi sevdirmek, onların atletizm yeteneklerini ortaya çıkarmak için böyle bir parkur kuruldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Sizler duyurarak bir farkındalık oluşturuyorsunuz. Atletizm vücutta sağlık yönünden en etkili branşlardan birisi. Bir hekim olarak söylüyorum vücudun her kasını çalıştıran bir branş." değerlendirmesinde bulundu.



Çocukların amatör olarak spordan hiçbir zaman ayrılmamalarının önemine değinen Bahadır, şöyle konuştu:



"Amacımız Bahçelievler'de çocuklarımıza, gençlerimize, hatta tüm komşularımıza spor yaptırabilmek. Burada bunu geçici bir heves gibi görmelerini istemiyoruz. Sporu bir hayat tarzı olarak vermek istiyoruz. Hayatta başarılı olmak için muhakkak iyi bir eğitim, sporla devamlı uğraşmak, sanat ve bir iyilik fikriyle vicdanlı olmak gerekiyor. Bunlar hayatta iyi insan olmanın belirtileri ve yeteneklerinden birisi. O yüzden herkese hayat boyu spor diyorum."



Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş da organizasyona destek veren herkese teşekkür ederek, "Bu tip organizasyonlarla çocuklarımıza temas ediyoruz. Bugün gelen sporcuların hepsi ve aileleri bu ortamı gördü. Gelecekleri için güzel şeyler olacağını değerlendirerek bir sonraki aşamada olayı daha profesyonel düşünebilirler. Belki hepsi profesyonel olmayabilir ama sporu seven bir kitle yetişecek." şeklinde görüş belirtti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU