NBA'in efsanevi koçu George Karl, Los Angeles Lakers yıldızları LeBron James ve Anthony Davis'in süperstar statülerini sorguladı.



X'te (Twitter) paylaştığı birkaç tweet'te Karl, şampiyonluk çekişmelerinde yer almamalarına rağmen medyanın NFL takımı Dallas Cowboys ve Lakers'a sürekli yer vermesi konusundaki hayal kırıklığını dile getirdi:



"Medyanın sürekli Cowboys ve Lakers'ı konuşmasından bıktım artık. Her iki organizasyon da o alanda yarışmıyor. Bu kadar çok ilgi görmemelerinin tek sebebi geniş taraftar kitlelerine sahip olmaları. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar olmaları değil!"



Karl burada durmadı ve Lakers'ın koç arama komitesine bazı tavsiyelerde de bulundu:



"Bugün Lakers'ın koç araştırma komitesine ücretsiz tavsiyelerde bulunacağım; LeBron artık bir süperstar değil ve AD de asla bir süperstar olmayacak. Artık adayları değerlendirirken bu gerçekleri göz önünde bulundurursanız, belki iki sezondan daha uzun süre görevde tutabileceğiniz birini seçersiniz!"



Karl son olarak, Lakers taraftarlarının tepkisiyle karşılaştıktan sonra konuyla ilgili kışkırtıcı tweet serisine şu gönderisiyle son verdi:



"Bir dakika, LeBron'un bugün hala bir süperstar olduğuna inanan insanlar yaşıyor mu gerçekten?!"



James bu sezon 71 maçta 25,7 sayı, 8,3 asist ve 7,3 ribaund ortalamaları yakalarken, Davis ise 76 maçta 24,7 sayı, 12,6 ribaund ve 3,5 asist ortalamaları yakalamıştı.





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