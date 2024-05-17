FIFA kokartlı hakem Melek Dakan ISF Dünya Kupası'nda

FIFA kokartlı hakem Melek Dakan, Uluslararası Okul Spor Federasyonu (ISF) tarafından bu yıl 28'incisi Çin'de düzenlenen ISF Futbol Dünya Kupası müsabakalarında görev alacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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FIFA kokartlı hakem Melek Dakan ISF Dünya Kupası'nda
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17 Mayıs 2024 15:18
FIFA kokartlı hakem Melek Dakan, Uluslararası Okul Spor Federasyonu (ISF) tarafından bu yıl 28'incisi Çin'de düzenlenen ISF Futbol Dünya Kupası müsabakalarına hakem olarak atandı.

17-27 Mayıs 2024 tarihleri arasında Çin'in Dalain şehrinde gerçekleşen turnuvaya 33 ülkeden toplam 75 takım katılacak. Müsabakalarda C Klasman hakemi Ertuğrul Kösterelioğlu da görev alacak.

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