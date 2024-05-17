Barcelona'da Xavi Hernandez depremi

Barcelona, daha önce yola devam etme kararı aldığı Xavi Hernandez ile yol ayrımına geldi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Barcelona Başkanı Joan Laporta, teknik direktör Xavi Hernandez'den memnun değil ve yolları ayırmayı düşünüyor.



Haberde Xavi'nin geçtiğimiz günlerde kulübün mali durumu ve genç transfer Vitor Roque hakkında yaptığı yorumların hem Laporta hem de yönetim tarafından büyük tepkiyle karşılandığı ve Girona maçında alınan mağlubiyetin üzerine bu açıklamaların gelmesinin tepkileri artırdığı ifade edildi.



Öte yandan Barcelona'nın teknik direktörlük için düşündüğü Meksikalı teknik adam Rafael Marquez'in bekleyişe geçtiği ve Xavi ile yolların ayrılması durumunda takımın başına geçmeye hazır olduğu kaydedildi.



Sezon ortasında Villarreal karşısında alınan 5-3'lük mağlubiyetin ardından sezon sonu görevi bırakacağını açıklamış ancak birkaç hafta yönetimle yaptığı toplantının ardından göreve devam etme kararı almıştı.

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