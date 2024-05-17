Real Madrid'de iki yıldıza yeni sözleşme!

Real Madrid, Toni Kroos ve Luka Modric ile yeni sözleşme imzalamayı düşünüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de iki yıldıza yeni sözleşme!
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17 Mayıs 2024 12:33
Real Madrid, takımın efsaneleri arasında yer alan Luka Modric ve Toni Kroos için harekete geçiyor.

The Athletic'te yer alan habere göre, kulübün, iki yıldızın sözleşmesini uzatmak istediği belirtildi. İki yıldız ismin olası anlaşma durumunda bir yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

Real Madrid taraftarları, geçtiğimiz hafta yapılan şampiyonluk kutlamasında iki futbolcu için, "Takımda kalın" çağrısında bulunmuştu.

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