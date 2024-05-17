Semih Kılıçsoy'un dedesi vefat etti

Beşiktaş Kulübü, futbolcularından Semih Kılıçsoy'un dedesi Muhammet Şahin'in vefat ettiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Semih Kılıçsoy'un dedesi vefat etti
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17 Mayıs 2024 14:16
Beşiktaş Kulübü, futbolcularından Semih Kılıçsoy'un dedesi Muhammet Şahin'in vefat ettiğini açıkladı.

Kulübün internet sitesinde paylaşılan vefat ve başsağlığı duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un dedesi Muhammet Şahin'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Muhammet Şahin'in cenazesi, Arnavutköy Haraççı Merkez Camii'nde bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."  

 
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