Beşiktaş'ta Aboubakar kararı! Bonservisi belli oldu

Beşiktaş, Santos döneminde affedilen ancak bulduğu şansların hiçbirini kullanamayan 32 yaşındaki Kamerunlu golcüyü sezon sonu elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Aboubakar kararı! Bonservisi belli oldu
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17 Mayıs 2024 08:52
Beşiktaş sırasıyla Hatayspor, kupa finalinde Trabzonspor ve Kasımpaşa ile oynayacağı maçlarla sezonu noktalayacak. Siyah-beyazlılar, haziran ayının ilk günlerinden itibaren ise yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için düğmeye basacak.

Kartal'da beklentilere yanıt veremeyen ve gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen birçok oyuncu bulunuyor. Bu listenin başında da Vincent Aboubakar yer alıyor. Beşiktaş, Aboubakar'ı Ocak 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan bonservissiz transfer ederken 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzalatmıştı. Kamerunlu santrfor geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol, 2 asiste imza atarak beklentileri fazlasıyla karşıladı ancak bu sezon büyük hayal kırıklığı yarattı.

Aralık ayında kadro dışı bırakılan Aboubakar daha sonra Afrika Uluslar Kupası'na gitti. 32 yaşındaki futbolcu, Fernando Santos'un göreve gelmesiyle birlikte kadroyu dönüş yaptı ancak performansıyla sınıfta kaldı. Fiziksel açıdan hiçbir zaman hazır görünmeyen Aboubakar bulduğu şansları kullanamadı ve iyice gözden düştü.

3-4 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENTİSİ

Kamerunlu golcünün sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılmaya ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı aktarıldı. Siyah-beyazlı yönetimin de yıllık 3,1 milyon euro garanti ücret kazanan Aboubakar'ı 3-4 milyon euro düzeyinde bir bonservisle satmanın hesaplarını yaptığı vurgulandı.

BU SEZON ABOUBAKAR

Bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkıp 1862 dakika süre alan Aboubakar 11 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi. 

 
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