Tuncay Şanlı'nın Sakaryaspor'u kazanamıyor!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Çorum FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Çorum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Çorum'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada penaltıdan Ahmet İlhan Özek kaydetti.
Çorum'da Michal Nalepa, 77. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Çorum, puanını 12'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Sakaryaspor ise 5 puanda kaldı.
Çorum, gelecek hafta Bodrumspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor ise galibiyet hasretini Eyüpspor karşısında sonlandırmaya çalışacak.
Çorum'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada penaltıdan Ahmet İlhan Özek kaydetti.
Çorum'da Michal Nalepa, 77. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Çorum, puanını 12'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Sakaryaspor ise 5 puanda kaldı.
Çorum, gelecek hafta Bodrumspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor ise galibiyet hasretini Eyüpspor karşısında sonlandırmaya çalışacak.