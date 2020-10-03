Tuncay Şanlı: 'Başkan Ali Koç 10 numara düşünüyor'

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında yorumladı.



İşte Tuncay Şanlı'nun maç sonu değerlendirmesi:



"Kaliteli bir maç oldu bölüm bölüm. Fenerbahçe çok kaliteli oynamadı ama atanın tutanın iyi olursa böyle maçları kazanabilirsin."



"ALTAY BAYINDIR KARAKTER KOYDU"



"Samatta üstüne düşeni yaptı. Ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Altay karakter koydu, son 10-15 dakika inanılmaz oynadı. Maça damgasını vurdu. Fenerbahçe, defans ve orta saha olarak birçok şeyi düzeltti demiştik. Ancak, hücum ve üretkenlik anlamında sorun yaşıyordu. Bugün tam tersi olurdu."



"SAMATTA'NIN DAMGA VURDUĞU MAÇ OLDU"



"Fenerbahçe, geriden oyun kurmada zorlandı. Karagümrük'ün de iyi ve kaliteli ayakları var. Milli maç arası diye klişe bir söz vardı. Araya iyi girelim derdik. Moral açısından, Samatta'nın damga vurduğu bir maç oldu. Kenar ortalarında iyi yer tutacağını gösterdi. Fenerbahçe'de organizasyon sorunları vardı. Bugün onu gördük ama kazanmasını bildi."



"ALİ KOÇ 10 NUMARA DÜŞÜNÜYOR"



"Başkan Ali Koç bir 10 numara transferi düşünüyor."



