Tugay Kerimoğlu: 'Okan Buruk tamamen unutmuş'

Tugay Kerimoğlu, Hatayspor - Galatasaray maçını TRT Spor'da değerlendirdi.
Kerimoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"İLK 11 ÖNÜME GELDİĞİNDE ANLAMADIM"
"İlk 11 önüme geldiğinde Berkan Kutlu ile Torreira partnerliğini anlamadım. Ben ilk 11'de Kerem Demirbay'ın başlaması gerektiğini düşünenlerdenim."
"BARIŞ ALPER YILMAZ YANLIŞ TERCİHLER YAPTI"
"Barış Alper Yılmaz'ın öyle pozisyonları var ki... Şut atması gereken yerde pas; pas atması gereken yerde şut. Galatasaray, önemli bir 2 puan kaybetti. Her şey bitmedi tabii ki. Yunus Akgün önceki performanslarından uzaktı."
"BİR GARİPLİK VARDI"
"Bu maçta bir gariplik vardı. Baskıda zaman zaman gecikmeler vardı. Bazen olmayabiliyor. Galatasaray önce kafayı dik tutup, hafta arasında düşünüp yoluna devam etmeli.
"NELSSON'U TAMAMİYLE UNUTMUŞ"
"Abdülkerim Bardakcı'yı oyundan çıkarıp Sallai'yi oyuna alıyorsa Okan Hoca, Nelsson'u tamamiyle unutmuş demektir."
TRANSFER ÖNERİLERİ
"Ismail Jakobs'un mücadeleci kimliği var ama etkinliği o kadar yüksek değil. Nelsson'u göndereceksen muhakkak iyi bir stoper almak zorundasın. Mertens'in alternatifi olarak bir tane oyuncu alabilirsin. Barış'ı ve Yunus'u kullanıyorsunuz. Bir şey olsa alternatifin bir tane var. Roland Sallai... Akisyonu devam ettirmek istiyorsan kulübenin de güçlü olması lazım."
Kerimoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"İLK 11 ÖNÜME GELDİĞİNDE ANLAMADIM"
"İlk 11 önüme geldiğinde Berkan Kutlu ile Torreira partnerliğini anlamadım. Ben ilk 11'de Kerem Demirbay'ın başlaması gerektiğini düşünenlerdenim."
"BARIŞ ALPER YILMAZ YANLIŞ TERCİHLER YAPTI"
"Barış Alper Yılmaz'ın öyle pozisyonları var ki... Şut atması gereken yerde pas; pas atması gereken yerde şut. Galatasaray, önemli bir 2 puan kaybetti. Her şey bitmedi tabii ki. Yunus Akgün önceki performanslarından uzaktı."
"BİR GARİPLİK VARDI"
"Bu maçta bir gariplik vardı. Baskıda zaman zaman gecikmeler vardı. Bazen olmayabiliyor. Galatasaray önce kafayı dik tutup, hafta arasında düşünüp yoluna devam etmeli.
"NELSSON'U TAMAMİYLE UNUTMUŞ"
"Abdülkerim Bardakcı'yı oyundan çıkarıp Sallai'yi oyuna alıyorsa Okan Hoca, Nelsson'u tamamiyle unutmuş demektir."
TRANSFER ÖNERİLERİ
"Ismail Jakobs'un mücadeleci kimliği var ama etkinliği o kadar yüksek değil. Nelsson'u göndereceksen muhakkak iyi bir stoper almak zorundasın. Mertens'in alternatifi olarak bir tane oyuncu alabilirsin. Barış'ı ve Yunus'u kullanıyorsunuz. Bir şey olsa alternatifin bir tane var. Roland Sallai... Akisyonu devam ettirmek istiyorsan kulübenin de güçlü olması lazım."