"KEREM'İN BASİT OYNAMASI YETERLİ"

"DESTEK ALMASI LAZIM"

KEREM AKTÜRKOĞLU MAÇ SONUNDA NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılılar adına Kasımpaşa maçında attığı gollerle damga vuran Kerem Aktürkoğlu'nu analiz etti. Yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulunan Kerimoğlu, Kerem Aktürkoğlu'na tavsiye verdi.Tugay Kerimoğlu, "Kerem Aktürkoğlu'nu seviyorum, onun için söylüyorum. Çok baskı altında, destek alması lazım. Kafasındakileri sahaya yansıtırsa, kendi sıkıntı yaşar. Bunlar hepimizde oldu. Bunun üstesinden gelmesi lazım. İlk yarıda iyi değildi, ikinci yarıda biraz istedi. Beklenti bu, çok ekstra işler yapmasına gerek yok. Basit oynaması yeterli" ifadesini kullandı.Ayrıca Kerimoğlu, "Kerem çok baskı altında, destek alması lazım. Kafasındakileri sahaya yansıtırsa, kendi sıkıntı yaşar. Bunlar hepimizde oldu. Bunun üstesinden gelmesi lazım" diyerek sözlerini tamamladı.Kasımpaşa maçında 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu, "Çoğu zaman eleştiriler oluyor. Yükselişte de övgüler oluyor. Bunlara kendimi kaptırmak istemiyorum. Ancak zaman zaman etkileniyor insan. Yalan söylemeyeceğim, ben de etkilendim. Gol ve asistin yanı sıra mücadelemle de katkı vermek istiyorum. Beş haftadır gol ve asist yoktu, bu hafta oldu" diye konuştu.