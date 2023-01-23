Tufan Koç: 'Beşiktaş'ı unutup İstanbulspor'a odaklanmalıyız'

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Kayserispor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı.



Ligin 20. Haftasında Beşiktaş'ı konuk eden ve bu maçtan 2-0 mağlup ayrılan Kayserispor, Pazar günü oynayacağı İstanbulspor maçına bileniyor.

Kayserispor Kulübü As Başkan Tufan Koç, moralleri bozmaya gerek olmadığını, iyi oynamalarına rağmen Beşiktaş karşısında sonuca gidemediklerini söyledi.



Stadı dolduran seyircilere de teşekkür eden Koç, "90 dakika boyunca susmayan, takımını destekleyen seyircilerimize teşekkür ediyoruz. İyi oynadık ama kazanamadık. Futbolda bu tür kazalar oluyor. Artık önümüze bakmalıyız. Hafta sonu İstanbul'da oynayacağız zorlu bir 90 dakika var. Beşiktaş maçını unutup İstanbulspor maçına hazırlanmamız gerekir." diye konuştu.



Haber: Faruk Aydemir













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