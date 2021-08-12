Tuchel: "Kepa'nın oyuna girmesi rastgele olmadı"

Thomas Tuchel, takımı Chelsea'nin UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdüğü maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tuchel: 'Kepa'nın oyuna girmesi rastgele olmadı'
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12 Ağustos 2021 01:24
Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Villarreal'i yenip UEFA Süper Kupa'yı aldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam yaptığı maç sonrası açıklamada, "İlk 30 dakika çok iyiydik, sonra basit top kayıpları yaptık. İkinci yarıda da aynı şekilde kolay top kaybettik. Maçın berabere bitmesi doğruydu ama golü yedikten sonra da direncimizi yeterince gösterdik" diye konuştu.

Maça damga vuran 119. dakikada Kepa'nın oyuna girmesi ile ilgili ise Tuchel, "Kepa penaltı kurtarışlarındaki en başarılı oyuncumuz. Analizcilerimiz ve kaleci antrenörlerimiz bana bu veriyi vermişti. Zamanı geldiğinde bunu kullanacağımızı konuşmuştuk. Değişiklik rastgele olmadı. Edouard'ın da bu değişikliği kabul etmesi çok güzel hareket oldu" ifadelerini kullandı.

Maçın ilk yarısında sakatlık geçirerek oyundan çıkmak zorunda kalan Hakim Ziyech'in son durumu ile ilgili ise Alman hoca, "Bir futbolcu ilk yarıda oyundan çıkıyorsa bu önemli bir şeyi var demektir" sözlerini sarf etti.

 


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