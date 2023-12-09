Tuchel'den Ronald Araujo'ya transfer telefonu!

Bayern Münih, Barcelona'nın savunma oyuncusu Ronald Araujo'yu kadrosuna katmak istiyor.



Sky'ın haberine göre; Alman devinin teknik direktörü Tuchel'in Araujo'yu transfer için aradığı belirtildi.



Başarılı teknik adamın, bedeli ne olursa olsun Uruguaylı oyuncuyu transfer etmek istediklerini anlattı. 24 yaşındaki oyuncunun bu telefondan etkilendiği ve Bayern'e transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.



Öte yandan Bayern'in bu transfer için yüksek bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu da yazıldı.



Başarılı stoper, Boston River'dan Barcelona B'ye 2018 yılında 4.70 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.



Araujo, Barça formasıyla toplamda 126 maça çıktı. 8 gol kaydeden stoper, 3 de asist yaptı.





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