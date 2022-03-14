Tuchel'den Lille maçı açıklaması "Uçak olmazsa aracımla gideriz"

Son günlerde yaptırım kararlarıyla zor günler geçiren Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Lille ile deplasmanda oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçına ne pahasına olursa olsun gideceklerini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tuchel'den Lille maçı açıklaması 'Uçak olmazsa aracımla gideriz'
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14 Mart 2022 02:26
Premier Lig devi Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel son günlerde kulüpte yaşanan gelişmelerle ilgili konuştu.

Chelsea gelen yaptırımlarla birlikte deplasman harcamaları için yalnızca 20 bin euro harcama yapabileceği açıklanmıştı. Tuchel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yanılmıyorsam bir uçağımız var ve deplasmanlara gidip gelebileceğiz. Uçak olmazsa trenle, o da olmazsa otobüsle gideriz. Otobüs de olmazsa sadece yedi kişiyi alan aracımla gideceğiz" dedi.

Şampiyonlar Ligi'ne ne şartlarda olursa olsun katılacaklarını belirten Tuchel, "30 yıl önce bana bir Şampiyonlar Ligi maçına katılıp katılamayacağımı sorsaydınız, ne zaman orada olmam gerektiğini ve nasıl orada bulunmam gerektiğini söylerdim." ifadelerini kullandı.

Bu durumdan kendilerinin sorumlu olmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Durumdan biz sorumlu değiliz, bu yüzden iyi yaptığımız şeylere odaklanmak bizim sorumluluğumuz. Her gün gördüğüm endişeli birçok insan var. Gelecek için gerçekten endişeliyiz." şeklinde konuştu.

İlk maçı 2-0 kazanan Chelsea, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında 16 Mart Çarşamba günü deplasmanda Lille ile karşılaşacak.

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