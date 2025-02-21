ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Kahramanları Ulusal Bahçesi'ne efsanevi sporcuların heykellerinin dikileceğini açıkladı.



Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Siyahi Tarihi Ayı töreninde yaptığı açıklamada, NBA efsanesi Kobe Bryant, boksun unutulmaz ismi Muhammad Ali ve MLB'de ırkçılığa karşı mücadelede öncü olan Jackie Robinson'ın anısına bahçeye heykeller yerleştirileceğini duyurdu.



Spor dünyasının yıldızlarına ek olarak, Martin Luther King Jr., Harriet Tubman, Rosa Parks, Billie Holiday, Aretha Franklin, Coretta Scott King ve Frederick Douglass gibi sivil haklar mücadelesinin önde gelen isimlerinin de heykellerinin yapılacağını belirtti.



2020 yılında Trump tarafından duyurulan Amerikan Kahramanları Ulusal Bahçesi, ABD tarihine damga vurmuş isimleri onurlandırmayı amaçlıyor. Washington, D.C.'deki Ulusal Alışveriş Merkezi'nde (National Mall) yer alan bahçede, ülkeye önemli katkılarda bulunan figürlerin heykelleri, büstleri ve anıt plakaları sergilenecek.



