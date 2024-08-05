Triatlon Şampiyonası'nda yarışacak milli sporcular belli oldu

Balıkesir'de düzenlenecek Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda Türkiye'nin milli triatletleri belirlendi; erkekler ve kadınlardan oluşan 16 kişilik takım şampiyonada mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Triatlon Şampiyonası'nda yarışacak milli sporcular belli oldu
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05 Ağustos 2024 11:43
Balıkesir'de düzenlenecek Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda yer alacak milli sporcular belirlendi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9-11 Ağustos tarihlerinde organize edilecek şampiyona öncesinde 8 antrenörün çalıştırdığı milli takımda şu triatletler yer aldı:

Erkekler: Gültigin Er, Enes Kızılcık, Burak Çağdaş, Emir Aracı, Batuhan Sağın, Taha Eren Coşgun, Dorukalp Azizoğlu, Bahadır Furkan Özerkişi, Doruk Topaloğlu

Kadınlar: Sinem Xisca Tous, Özlenen İpek Günad, Irmak Şereflioğlu, Cemre Civelek, Mürya Karayel, Selin Erdoğdu.

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