New Orleans Pelicans'ın forveti Trey Murphy'nin bu gece sezonda ilk maçını oynayacağı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania ve Will Guillory'nin haberine göre Pelicans, üçüncü yılına giren Murphy'nin 2023-24 sezonundaki ilk maçını bu gece San Antonio Spurs'e karşı oynayacağını umuyor.



Sol dizindeki kısmen yırtılan menisküsün tedavisi için Eylül ayında ameliyat geçiren Murphy, Charania'nın da doğruladığı gibi sakatlıktan başarıyla kurtulmuş durumda.



Murphy, 2022-23 sezonunda forma giydiği 79 maçta 14.5 sayı, 3.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU