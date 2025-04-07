Trenyol 1. Lig'de hafta içi mesaisi başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta, yarın yapılacak üç maçla devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trenyol 1. Lig'de hafta içi mesaisi başlıyor
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07 Nisan 2025 14:32
Son güncelleme 07 Nisan 2025 14:35
Trendyol 1. Lig'de 33. hafta, yarın yapılacak üç maçla başlayacak.

Ligde haftanın açılış maçında yarın Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Aktepe Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.

Ligde 33. haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Aktepe)

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Iğdır Şehir)

20.00 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Manisa 19 Mayıs)

9 Nisan Çarşamba:

14.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

17.00 Esenler Erokspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü (Pendik)

20.00 Geosis Boluspor-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

10 Nisan Perşembe:

14.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Malatya)

17.00 Gençlerbirliği-Central Hospital Ümraniyespor (Eryaman)

20.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)

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