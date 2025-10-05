05 Ekim
Trendyol Süper Lig'de son görünüm!

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray, 22 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

calendar 05 Ekim 2025 23:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de son görünüm!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın perdesi kapandı. 

Haftaya 7'de 7 yaparak giren lider Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 22 yapan sarı-kırmızılı takım, zirvedeki yerini korudu.

Haftanın kapanış maçlarında Göztepe sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken Samsunspor ise evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.



Sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçen Trabzonspor, puanını 17'ye yükselterek ligde ikinci sıraya çıktı.

8 hafta sonunda lider Galatasaray ile 16 puanlı takımlar Göztepe ve Fenerbahçe, namağlup ekipler olarak dikkati çekti. 8 maçta 1 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Fatih Karagümrük son sırada yer alırken henüz galibiyet elde edemeyen Kayserispor ise 5 beraberlikle 17. sırada bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 9. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar

Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-5

Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: 4-0

Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: 2-2

Kocaelispor-ikas Eyüpspor: 1-0

Galatasaray-Beşiktaş: 1-1

Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-2

Göztepe-RAMS Başakşehir: 1-0

Samsunspor-Fenerbahçe: 0-0

- Puan durumu

TAKIM

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 AV

 P
1.GALATASARAY

 8

 7

 1

 0

 20

 3

 17

 22
2.TRABZONSPOR

 8

 5

 2

 1

 13

 6

 7

 17
3.GÖZTEPE

 8

 4

 4

 0

 11

 2

 9

 16
4.FENERBAHÇE

 8

 4

 4

 0

 12

 5

 7

 16
5.GAZİANTEP FK

 8

 4

 2

 2

 12

 12

 0

 14
6.BEŞİKTAŞ

 7

 4

 1

 2

 12

 9

 3

 13
7.SAMSUNSPOR

 8

 3

 4

 1

 10

 8

 2

 13
8.TÜMOSAN KONYASPOR

 7

 3

 2

 2

 13

 9

 4

 11
9.CORENDON ALANYASPOR

 8

 2

 4

 2

 10

 9

 1

 10
10.HESAP.COM ANTALYASPOR

 8

 3

 1

 4

 9

 13

 -4

 10
11.KASIMPAŞA

 8

 2

 3

 3

 8

 9

 -1

 9
12.ÇAYKUR RİZESPOR

 7

 2

 2

 3

 9

 11

 -2

 8
13.RAMS BAŞAKŞEHİR FK

 7

 1

 3

 3

 6

 7

 -1

 6
14.GENÇLERBİRLİĞİ

 8

 1

 2

 5

 7

 12

 -5

 5
15.KOCAELİSPOR

 8

 1

 2

 5

 5

 12

 -7

 5
16.İKAS EYÜPSPOR

 8

 1

 2

 5

 4

 11

 -7

 5
17.ZECORNER KAYSERİSPOR

 8

 0

 5

 3

 5

 17

 -12

 5
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

 8

 1

 0

 7

 7

 18

 -11

 3
- 9. hafta

18 Ekim Cumartesi:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)

17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

19 Ekim Pazar:

14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor (Gaziantep)

20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Chobani)

20 Ekim Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Stadı henüz açıklanmadı)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
