Trendyol Süper Lig'de son görünüm!

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın perdesi kapandı.



Haftaya 7'de 7 yaparak giren lider Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 22 yapan sarı-kırmızılı takım, zirvedeki yerini korudu.



Haftanın kapanış maçlarında Göztepe sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken Samsunspor ise evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.





TAKIM



O



G



B



M



A



Y



AV



P



1.GALATASARAY



8



7



1



0



20



3



17



22



2.TRABZONSPOR



8



5



2



1



13



6



7



17



3.GÖZTEPE



8



4



4



0



11



2



9



16



4.FENERBAHÇE



8



4



4



0



12



5



7



16



5.GAZİANTEP FK



8



4



2



2



12



12



0



14



6.BEŞİKTAŞ



7



4



1



2



12



9



3



13



7.SAMSUNSPOR



8



3



4



1



10



8



2



13



8.TÜMOSAN KONYASPOR



7



3



2



2



13



9



4



11



9.CORENDON ALANYASPOR



8



2



4



2



10



9



1



10



10.HESAP.COM ANTALYASPOR



8



3



1



4



9



13



-4



10



11.KASIMPAŞA



8



2



3



3



8



9



-1



9



12.ÇAYKUR RİZESPOR



7



2



2



3



9



11



-2



8



13.RAMS BAŞAKŞEHİR FK



7



1



3



3



6



7



-1



6



14.GENÇLERBİRLİĞİ



8



1



2



5



7



12



-5



5



15.KOCAELİSPOR



8



1



2



5



5



12



-7



5



16.İKAS EYÜPSPOR



8



1



2



5



4



11



-7



5



17.ZECORNER KAYSERİSPOR



8



0



5



3



5



17



-12



5



18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK



8



1



0



7



7



18



-11



3



- 9. hafta



18 Ekim Cumartesi:



14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)



17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)



20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)



19 Ekim Pazar:



14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)



17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)



17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor (Gaziantep)



20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Chobani)



20 Ekim Pazartesi:



20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Stadı henüz açıklanmadı)



