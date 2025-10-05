Trendyol Süper Lig'de son görünüm!

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın perdesi kapandı.
Haftaya 7'de 7 yaparak giren lider Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 22 yapan sarı-kırmızılı takım, zirvedeki yerini korudu.
Haftanın kapanış maçlarında Göztepe sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken Samsunspor ise evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.
Sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçen Trabzonspor, puanını 17'ye yükselterek ligde ikinci sıraya çıktı.
8 hafta sonunda lider Galatasaray ile 16 puanlı takımlar Göztepe ve Fenerbahçe, namağlup ekipler olarak dikkati çekti. 8 maçta 1 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Fatih Karagümrük son sırada yer alırken henüz galibiyet elde edemeyen Kayserispor ise 5 beraberlikle 17. sırada bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 9. haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-5
Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: 4-0
Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: 2-2
Kocaelispor-ikas Eyüpspor: 1-0
Galatasaray-Beşiktaş: 1-1
Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-2
Göztepe-RAMS Başakşehir: 1-0
Samsunspor-Fenerbahçe: 0-0
- Puan durumu
- 9. hafta
18 Ekim Cumartesi:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)
17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
19 Ekim Pazar:
14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor (Gaziantep)
20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Chobani)
20 Ekim Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Stadı henüz açıklanmadı)
| TAKIM
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| AV
| P
| 1.GALATASARAY
| 8
| 7
| 1
| 0
| 20
| 3
| 17
| 22
| 2.TRABZONSPOR
| 8
| 5
| 2
| 1
| 13
| 6
| 7
| 17
| 3.GÖZTEPE
| 8
| 4
| 4
| 0
| 11
| 2
| 9
| 16
| 4.FENERBAHÇE
| 8
| 4
| 4
| 0
| 12
| 5
| 7
| 16
| 5.GAZİANTEP FK
| 8
| 4
| 2
| 2
| 12
| 12
| 0
| 14
| 6.BEŞİKTAŞ
| 7
| 4
| 1
| 2
| 12
| 9
| 3
| 13
| 7.SAMSUNSPOR
| 8
| 3
| 4
| 1
| 10
| 8
| 2
| 13
| 8.TÜMOSAN KONYASPOR
| 7
| 3
| 2
| 2
| 13
| 9
| 4
| 11
| 9.CORENDON ALANYASPOR
| 8
| 2
| 4
| 2
| 10
| 9
| 1
| 10
| 10.HESAP.COM ANTALYASPOR
| 8
| 3
| 1
| 4
| 9
| 13
| -4
| 10
| 11.KASIMPAŞA
| 8
| 2
| 3
| 3
| 8
| 9
| -1
| 9
| 12.ÇAYKUR RİZESPOR
| 7
| 2
| 2
| 3
| 9
| 11
| -2
| 8
| 13.RAMS BAŞAKŞEHİR FK
| 7
| 1
| 3
| 3
| 6
| 7
| -1
| 6
| 14.GENÇLERBİRLİĞİ
| 8
| 1
| 2
| 5
| 7
| 12
| -5
| 5
| 15.KOCAELİSPOR
| 8
| 1
| 2
| 5
| 5
| 12
| -7
| 5
| 16.İKAS EYÜPSPOR
| 8
| 1
| 2
| 5
| 4
| 11
| -7
| 5
| 17.ZECORNER KAYSERİSPOR
| 8
| 0
| 5
| 3
| 5
| 17
| -12
| 5
| 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
| 8
| 1
| 0
| 7
| 7
| 18
| -11
| 3
