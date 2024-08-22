Trendyol Süper Lig'de 3. hafta hakemleri

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.
23 Ağustos Cuma:
21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük
21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay
25 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Turgut Doman
Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor maçları ertelendi.
Beşiktaş ise ligde haftayı bay geçecek.
"TURGUT DOMAN BU MAÇI HAK ETMEDİ"
Deniz Çoban, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "İlk iki hafta maç yöneten ve performansı bana göre vasatın altında olan Turgut Doman, haftanın en önemli maçına atanmış. Bu atamayla risk aldığını düşünüyorum. Bana göre Doman, performans olarak bu maçı hak edecek bir sezon başlangıcı yapamadı." ifadelerini kullandı.
23 Ağustos Cuma:
21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük
21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay
25 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Turgut Doman
Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor maçları ertelendi.
Beşiktaş ise ligde haftayı bay geçecek.
"TURGUT DOMAN BU MAÇI HAK ETMEDİ"
Deniz Çoban, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "İlk iki hafta maç yöneten ve performansı bana göre vasatın altında olan Turgut Doman, haftanın en önemli maçına atanmış. Bu atamayla risk aldığını düşünüyorum. Bana göre Doman, performans olarak bu maçı hak edecek bir sezon başlangıcı yapamadı." ifadelerini kullandı.
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