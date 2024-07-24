Trendyol 1. Lig'de fikstür çekildi

Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Ligde mücadele edecek 20 takımın belirlendiği 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos 2024'te başlayacak ve 10 Mayıs 2025'te sona erecek. Ligin ilk hafta maçlarında Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK, MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor ve İstanbulspor-Manisa FK gibi önemli karşılaşmalar yer alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Trendyol 1. Lig'de fikstür çekildi
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24 Temmuz 2024 14:57
Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz ile Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Ligde 20 takımın mücadele edeceği 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos'ta başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek.

Ligin ilk hafta maç programı şöyle:

Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK

Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK

MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor

İstanbulspor-Manisa FK

Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler

Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK

Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü

Kocaelispor-Gençlerbirliği

Adanaspor-Esenler Erokspor

Yeni Malatyaspor-Pendikspor

 
 
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