16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu.

calendar 16 Ekim 2025 13:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Cuma:

20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: Ayberk Demirbaş

18 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Gürcan Hasova

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Atko Grup Pendikspor: Yiğit Arslan

16.00 Adana Demirspor-Sakaryaspor: Egemen Artun

19.00 Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK: Fatih Tokail

19 Ekim Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor: Ozan Ergün

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: Çağdaş Altay

19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK: Zorbay Küçük

20 Ekim Pazartesi:

16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler: Turgut Doman

20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.