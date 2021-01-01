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Trae, 4. maç sonrası: "Omzum beni rahatsız etmiyordu"

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, Philadelphia 76ers'a karşı oynanan Doğu yarı finalleri 4. maçı galibiyetinin ardından omzunun kendisini "rahatsız etmediğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, Philadelphia 76ers'a karşı oynanan Doğu yarı finalleri 4. maçı galibiyetinin ardından omzunun kendisini "rahatsız etmediğini" söyledi.

Hawks'ın 76ers'ı 103-100 yenerek seriyi 2-2'ye eşitlediği maçta Trae, 25 sayı ve playoff kariyerinin rekoru olan 18 asiste maçı tamamlamıştı.

Sağ omzunda elastik terapötik bantla oynayan Young, omuzunu serinin 3. maçında incittiğini söyledi:

"Beni rahatsız etmiyordu. Acıya rağmen oynuyordum ama. Biraz ağrıdığını bildiğimden, hareket ettirmeye ve maç boyunca sıcak tutmaya çalışıyordum. Şut sıkıntımı kolumun durumuna yüklemeyeceğim. Bence bir sürü sokabileceğim şut fırsatım olmuştu. Sadece isabet bulamamıştım."

Karşılaşmayı 8/26 şut isabetiyle tamamlamış olan Young, Sixers'ın kendisini savunma şekline karşılık olarak pas vermeye odaklandığını da sözlerine ekledi.

Young karşılaşmada 34 asist fırsatı yakalamıştı ve bu da 2014'ten bu yana bir playoff maçında edinilen en çok fırsat olarak kayıtlara geçti.


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