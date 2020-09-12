Trabzonspor'un yeni gözdesi; Carlos Salcedo

Vitor Hugo, Osorio ve Hause için yapılan girişimlerden sonuç alamayan Trabzonspor, Meksikalı stoperin transferi için maddi imkânlarını zorlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Trabzonspor'un yeni gözdesi; Carlos Salcedo
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2020 13:11
Trabzonspor'un stoper arayışında ibre Meksikalı Carlos Salcedo'ya döndü. Vitor Hugo, Kortney Hause ve Yordan Osorio gibi isimlerle yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan bordo-mavililerin listesine menajerlerin önerdiği Meksikalı stoper de girdi.

SVIATCHENKO GÜNDEMDE

Teknik direktör Newton'ın da onay verdiği 26 yaşındaki Meksikalı, ülkesinde Tigres takımında oynuyor. Meksika kulübünün bonservisine 8.8 milyon Euro ödediği Salcedo için düşük teklifleri dikkate almadığı ve bu yüzden Trabzon'un maksimum rakamla Tigres'in kapısını çalacağı belirtildi. Bordo-mavililer, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen 28 yaşındaki stoper Erik Sviatchenko'yu da gündemine aldı.

TRABZONSPOR'DA 4 İMZA BİRDEN

Trabzonspor, altyapısından yetişen 4 futbolcunun sözleşmelerini uzattı. 21 yaşındaki orta saha Murat Cem Akpınar 2022'ye, 18 yaşındaki ön libero Hakan Yeşil 2024'e, 19 yaşındaki stoper Bora Ulu ve 18 yaşındaki santrfor Doğukan Delimehmet de 2025'e kadar bordo- mavili formayı giyecek.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için