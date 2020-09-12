Trabzonspor'un yeni gözdesi; Carlos Salcedo

Trabzonspor'un stoper arayışında ibre Meksikalı Carlos Salcedo'ya döndü. Vitor Hugo, Kortney Hause ve Yordan Osorio gibi isimlerle yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan bordo-mavililerin listesine menajerlerin önerdiği Meksikalı stoper de girdi.



SVIATCHENKO GÜNDEMDE



Teknik direktör Newton'ın da onay verdiği 26 yaşındaki Meksikalı, ülkesinde Tigres takımında oynuyor. Meksika kulübünün bonservisine 8.8 milyon Euro ödediği Salcedo için düşük teklifleri dikkate almadığı ve bu yüzden Trabzon'un maksimum rakamla Tigres'in kapısını çalacağı belirtildi. Bordo-mavililer, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen 28 yaşındaki stoper Erik Sviatchenko'yu da gündemine aldı.



TRABZONSPOR'DA 4 İMZA BİRDEN



Trabzonspor, altyapısından yetişen 4 futbolcunun sözleşmelerini uzattı. 21 yaşındaki orta saha Murat Cem Akpınar 2022'ye, 18 yaşındaki ön libero Hakan Yeşil 2024'e, 19 yaşındaki stoper Bora Ulu ve 18 yaşındaki santrfor Doğukan Delimehmet de 2025'e kadar bordo- mavili formayı giyecek.



