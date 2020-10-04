Trabzonspor'un transferi Semedo sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'un gece açıkladığı yeni transferi Semedo, sağlık kontrolünden geçti.

Haber; AA
Trabzonspor'un transferi Semedo sağlık kontrolünden geçti
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04 Ekim 2020 14:08
Trabzonspor'un yeni transferi Jorge Djaniny Tavares Semedo, sağlık kontrolünden geçti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Jorge Djaniny Semedo, Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki forvet ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştı.



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