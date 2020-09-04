Trabzonspor'un transferde rotası Ada!

Stoper mevkiine transfer yapmak isteyen Trabzonspor için gündeme yeni bir isim geldi.

Haber; Sabah
Trabzonspor'un transferde rotası Ada!
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04 Eylül 2020 08:59
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da her gün yeni bir isim ortaya çıkıyor.

Bordo-mavililerin son olarak Aston Villa forması giyen stoper Kortney Hause ile ilgilendiği iddia edildi.

Ada basınına göre 25 yaşındaki İngiliz stoper için Aston Villa'ya kiralama teklifi yapıldı.

Aston Villa cephesi ise Hause'un yerine transfer yapması halinde 25 yaşındaki stoperin ayrılmasına da izin verecek.

2019-20 sezonu başında Wolverhampton'dan 3.4 milyon Euro bonservis bedeli ile kadroya katılan başarılı stoper, geçen sezon 18 lig maçında forma şansı buldu.



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