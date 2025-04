Trabzonsporlu gençler, Türkiye'yi gururlandırdı!

UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor , Papara Park'ta İtalyan ekiplerinden Inter ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta 77'nci dakikada Ekrem Terzi'nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Trabzonspor bu sonuçla UEFA Gençlik Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.UEFA Gençlik Ligi çeyrek final karşılaşmasında bordo mavili taraftarlar stadyumu doldurarak rekor da kırdı. Müsabakayı 40 bin 368 taraftarın izlediği açıklandı. Bu rakamla, 32 bin 510 taraftarın yer aldığı Krasnodar-Real Madrid maçındaki rekor da geçildi.Trabzonspor, yarı finalde Olympiakos'u 1-0 mağlup eden Salzburg ile karşı karşıya gelecek.Trabzonsporlu gençlerin bu başarısı camiada büyük sevince sebep oldu. Yalnızca Trabzonspor taraftarları değil Türkiye'de hemen hemen her futbolsever, bu başarıyla gururlandı ve sosyal medyada paylaşım yaptı.UEFA, Trabzonspor'un Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 yendiği maçta taraftar rekoru kırılmasıyla ilgili "İnanılmaz destek" paylaşımı yaptı.UEFA'dan yapılan paylaşımda, "Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 40.368 kişilik UEFA Gençlik Ligi rekoru kıran taraftar. İnanılmaz destek." ifadeleri yer aldı.UEFA, "Elit kulüp turnuvalarına giden yolda önemli bir adım olan bir organizasyonu bu kadar çok taraftarın desteklediğini görmek harika! Trabzonspor ilk kez UEFA Gençlik Ligi yarı finaline yükseldi." paylaşımını yaptı.Önceki rekor ise 32 bin 510 taraftar ile 2017-2018 sezonunda Krasnodar-Real Madrid play-off müsabakasına aitti.UEFA Gençlik Ligi çeyrek final müsabakasında İtalya temsilcisi Inter'i 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Eyüp Saka, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, futbolcularını tebrik etti.Papara Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saka, bazı oyuncuların milli takım kampında olması dolayısıyla Inter maçına takım halinde hazırlanamadıklarını söyledi.Son 4-5 gündür takım halinde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Saka, "Çocuklar da çok sağ olsun bunlara doğru ve pozitif cevap verdiler. Sahada da çok önemli bir bölümü uyguladılar ve öyle inanıyorum ki hak ettiğimizi düşündüğüm bir galibiyet aldık. Oyuncularımın hepsini çok tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık." dedi.Saka, galibiyet golünü atan Ekrem Terzi'ye müsabaka öncesinde maçın kahramanı olacağını söylediğini anlatarak, "Ufak moral bozukluğu yaşamıştı ama 'Maçın kahramanı sen olacaksın. Oyunun tamamını düşünerek hareket etmemiz lazım' dedim ona. Yapmamız gerekeni, yapacaklarımızı ona da anlattım ve de çok doğru bir cevap verdi. Golü de onun atmış olması ayrı mutlu etti." diye konuştu.UEFA Gençlik Ligi'nde son üç karşılaşmayı gol yemeden kazanmalarının da önemli olduğunu dile getirdi.Karşılaşmada seyirci rekoru kırıldığı hatırlatılan Saka, şu değerlendirmede bulundu:"Onlara söyleyecek söz bulamıyorum. Çok harikaydılar, inanılmaz bir destek sağladılar bize. Bundan önce de bizim taraftarımızın Trabzonspor'a ne kadar destek verdiğini, ne kadar sahip çıktığını biliyorduk. Ama 19 yaş grubu takımı olarak bize de bu desteği vermeleri inanılmaz mutlu etti, inanılmaz güçlü kıldı. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum, hepsinin bayramlarını kutluyorum, teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte her zaman Trabzonspor çok güçlü, bizi yalnız bırakmasınlar."Saka, teknik direktör olarak gelecek hedefleriyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:"Tabii ki her antrenör gibi benim de hedeflerim var. Ben de sahanın kenarında kendimi en iyi şekilde ifade etmeye, geliştirmeye, günün şartlarına uygun hale getirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu beni nereye getirecek onu zamanla göreceğiz."Inter'in penaltı atışını kurtaran kaleci Erol Çolak'a güvendiklerinin altını çizen Saka, şunları kaydetti:"Bizim çok önemli üç kalecimiz var. Erol'un da potansiyelini görüyorum. İki arkadaşımız sakatlanarak bugün bizimle burada olamadı ama Erol'un varlığı onları aratmadı. Biz ona çok güveniyorduk, içim çok rahattı, o da bugün ona olan güvenimizi, kendi potansiyelini çok güzel şekilde sahaya yansıttı. Şunu söyleyebilirim, az önce 'Ekrem'in gol atacağı içinize doğdu mu?' diye sormuştunuz ama Erol'un penaltıyı kurtaracağı içime doğmuştu. Hiç çekincem olmadı."Saka, her zaman oyuncularının potansiyeline inandıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Oyuncuların gelişimleri noktasında doğru planlama yapılırsa onları Türk futboluna sunabileceğimizi geçen de söylemiştim. Bence temel noktası doğru planlama. Bu doğrultuda kulübümüz de çalışmalar yapıyor. Fatih hocamız da yeni geldi, zor bir sürecin içerisinde buraya geldi. Onunla daha henüz görüşmemiz olmadı ama o da bizim gibi Trabzonspor'un altyapısından yetişmiş, Trabzonspor'un efsanesi olmuş hocamız. Bu düşünceleri muhakkak ki kendisi de taşıyordur, bizimle paylaşacaktır. Gerekli planlama noktasında diğer hocalarımızla da paylaşacaktır diye düşünüyorum."UEFA Gençlik Ligi yarı final karşılaşmasında Salzburg ile eşleştikleri hatırlatılan Saka, öncelikle bugün elde ettikleri başarının mutluluğunu yaşayacaklarını söyledi.Salzburg maçına gidene kadar lig maçları olduğunu, onları da ikinci plana atamayacaklarını belirten Saka, şu değerlendirmede bulundu:"Her maç bizim için çok önemli, her maçı oyuncularımızın gelişmesi açısından çok değerli görüyoruz. Rakibin kim olduğu bizim için önemli değil. Biz oyuncuların gelişimi noktasında nasıl katkı sağlarız onun endişesi ve planlaması içerisindeyiz. Bugün sevineceğiz ama yarından itibaren diğer maçlar ve oyuncu gelişimi açısından çalışmalara başlayacağız."19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadro seçimlerine ilişkin sosyal medyadaki eleştiriler hakkında yorum yapmasının doğru olmayacağını ifade eden Saka, "Sabri hoca milli takım havuzunu benden çok daha iyi biliyordur muhakkak ki. Dolayısıyla o havuzun içerisinden bir seçim yapıyorlar. Kendi seçimleri o yönde olmuştur, saygı duymak lazım. O noktada çok bir yorum yapamayacağım." dedi.Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Saka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak'a da rahmet diledi.Trabzonspor'da Inter karşısında galibiyet golünü atan Ekrem Terzi, "Bu anı tarif edecek kelime bulamıyorum. Golü taraftarlarımıza armağan ediyorum. Böyle bir taraftar önünde oynamak inanılmaz bir his. Artık İtalyanlar bizi iyi tanıyor. Kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz" dedi.UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor, sahasında konuk ettiği İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup edip, adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşma sonrasında bordo-mavili ekibin galibiyet golünü kaydeden Ekrem Terzi, "Oyuna girmeden önce nasıl gol atabileceğimi düşünüyordum. Rakip takım hata yaptı, ben de topu sürerek vurdum ve gol oldu. Bu anı tarif edecek kelime bulamıyorum. Golü taraftarlarımıza armağan ediyorum. Yardımcı hocamız Fatih Hoca bana 'Ekrem, gol atacaksın' demişti. Benim de içime doğmuştu. Böyle bir taraftar önünde oynamak inanılmaz bir his. Artık İtalyanlar bizi iyi tanıyor. Kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz" dedi.Kupayı Trabzon'a getirmeyi hedeflediklerini belirterek Esat Yiğit Alkurt, "Maçın bitiş düdüğü ile neler hissettiğim tarif edemiyorum. Çünkü inanılmaz bir başarı yaptık. Tüm Trabzonspor halkına armağan olsun. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi hiç yalnız bırakmadılar. İçeri de söylediler, sanırım rekor kırmışız. Buna hiç şaşırmadım. Rekor kıracağımızı maçtan önce biliyordum. Trabzonspor taraftarları, tüm taraftarlara bedeldir. Çok büyük bir camiadayız. Bu camianın oyuncusu olmak benim için bir gurur. 3 İtalyan takımını eledik. 3 İtalyan takımı yakını Trabzonspor'a savaş açabilir. Oyuna sonradan girdim. 40 bin kişinin karşısında oynamak büyük bir başarı. 40 bin kişi bizi alkışlıyor. Heyecanlanmamız gayet normal. Maça ısındıktan sonra kafamızın içindeki taraftarın sesi bir süre sonra kesiliyor. Özkan Sümer Trabzon efsanesi. Biz onun için kupayı almayı, müzemize getirmeyi hedefliyoruz. O kupa Trabzon'a gelecek" diye konuştu.Karşılaşmanın 39'uncu dakikasında kurtardığı penaltı ile takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Erol Can Çolak, "Kalecilerimiz Onuralp ve Ahmet Doğan Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah en kısa zamanda sahalara dönerler. Çok güzel bir atmosfer vardı. Stadı dolduran taraftarlara çok teşekkür ediyorum. İsviçre'de 2 maçımız var. İnşallah o kupayı da Trabzon'a getireceğiz. Taraftarlarımızın bize orada da destek vereceğine inanıyoruz. A Takımı ile zaman zaman antrenmanlara çıkıyoruz. Uğurcan abi ve Taha abi çok yardımcı oluyor. Teşekkür ediyorum onlara da. Çalışıyoruz, inşallah daha iyi olacak. Çok çalıştık. Gün gün rakibi analiz ettik. Analizin ekmeğini de yedik diyebilirim. Hocam arkadan takımı yönlendirmemi ve arkadaşlarımı konumlandırmamı etmemi söyledi. Heyecanlıydık ve herkes maçı kazanmak için sahadaydı. İkinci yarı kaleme top gelmedi. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, güzel defans yaptılar. Herkesin ayağına sağlık" ifadelerini kullandı.Yarı finale yükselen gençler, Türkiye futbol tarihinde alt yaş kategorilerinde elde edilen en büyük başarıyı yakalarken, maçtaki atmosfer ve performans, rakip takım cephesinde büyük şaşkınlık yarattı.Inter Genç Takımlar Direktörü Massimo Tarantino, karşılaştıkları ambiyansa hayran kaldığını belirterek,sözleriyle duygularını dile getirdi.Trabzonspor U19 Takımı Sorumlusu Ali Beyazlı ise,diyerek bu başarıdaki aidiyet ve tutkuya vurgu yaptı.Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, tarihi zafer sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada gençleri ve teknik ekibi tebrik etti.Başkan Doğan mesajında şunları söyledi:Başkan Doğan yaptığı paylaşımda, "Trabzonsporumuz'un U19 Takımı, Avrupa'nın en prestijli gençlik turnuvası olan UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale kalarak tarih yazmaya devam ediyor. Bu büyük başarı onları yetiştiren hocalarımızın, ailelerinin ve Trabzonspor ruhunu iliklerine kadar hisseden tüm camiamızın eseridir.Trabzon, futbola olan tutkusuyla, azmiyle, inancıyla her zaman özel bir yer olmuştur. Bugün, gençlerimiz de bu büyük mirası omuzlayarak, Avrupa'da bizleri en iyi şekilde temsil ediyorlar. Tıpkı geçmişte Trabzonspor'un efsanelerinin yaptığı gibi... Sahaya yüreğini koyan, pes etmeyen ve Trabzonspor formasını sonuna kadar hakkıyla taşıyan bu çocuklarımızla ne kadar gurur duysak azdır.Onlar sadece bir futbol maçı kazanmadılar, Trabzon'un inancını, hırsını ve kararlılığını tüm Avrupa'ya gösterdiler. Şimdi önümüzde daha büyük hedefler var. Emin olun, bu ruhla devam edersek, çok daha büyük zaferler bizi bekliyor.Bu muhteşem başarıda emeği geçen teknik ekibimize, oyuncularımıza ve desteklerini esirgemeyen büyük Trabzonspor camiasına ve bu turnuvada seyirci rekorunu egale eden taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, bu çocuklar bizim gururumuz!"