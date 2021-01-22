Trabzonspor'dan çifte teklif

Uzun zamandır süren transfer çalışmalarında sessiz bekleyiş sona ermek üzere. Perez'de istediği sonucu alamayan Trabzonspor'un kurmayları, Sampdoria forması giyen iki oyuncuyla birden ilgilenmeye başladı.



25 yaşındaki başarılı orta saha Jakup Jankto'yu satın alma opsiyonu ile kiralamak için teklifte bulunan bordo- mavililer bu transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olması nedeniyle aynı takımda forma giyen 31 yaşındaki Albin Ekdal için de girişim yapıyor.



Çekyalı Jankto'nun aksine İsveçli Albin Ekdal'ı bonservisi ile almak isteyen Trabzonspor, İtalyan ekibinden cevap bekliyor. Jankto bu sezon 18 maçta dört gol, üç asistlik performans sergilerken, Albin Ekdal ise 18 maçta iki gol, bir asistlik performans ortaya koydu. Ekdal'ın sözleşmesi 2022'de bitiyor.



CHIQUINHO İÇİN BİRÇOK RAKİP VAR



Ömür'ün sakatlanmasından sonra ofansif orta saha mevkii için gündemine alınan Chiquinho için Benfica kulübüne kiralama teklifi yapıldı. Bu sezon Benfica'da forma giymekte zorlanan 25 yaşındaki Portekizli futbolcu için Trabzonspor'un çok sayıda rakip ile çekiştiği ancak önerilen kiralama bedelinin ve oyuncuya önerilen rakamların üst seviyeye çekilmeyeceği öğrenildi.







