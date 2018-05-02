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Trabzonspor'dan Ç.Rizespor için TARİHİ adım!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Divan Kurulu Başkanı Av.Ali Sürmen ve beraberindeki bir grup yöneticisi Rizespor'un bu hafta şampiyonluk kupasını kaldıracağı Gazişehir maçına maçına gidecek.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor'dan Ç.Rizespor için TARİHİ adım!
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02 Mayıs 2018 12:28
- SPORX ÖZEL - Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında yaşanan ve bu sezon da devam eden kaosa, Trabzonspor'un yeni yönetimi nokta koyuyor.

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun son maçında Bursaspor'a kendi sahasında yenilmesinin ardından küme düşen Çaykur Rizespor, bordo-mavili kulübe büyük tepki göstermiş ve dönemin başkanı Metin Kalkavan, Trabzonspor ve Bursaspor'da forma giyen 2-3 futbolcu için dava açmıştı.

Yaşanan olayların ardından iki camia arasındaki köprüleri kurmak için bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu resmen devreye girdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Divan Kurulu Başkanı Av.Ali Sürmen ve beraberindeki bir grup yöneticisi Rizespor'un bu hafta şampiyonluk kupasını kaldıracağı Gazişehir maçına maçına gidecek.

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