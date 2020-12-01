Trabzonspor'da sağ bek yeniden Serkan Asan'a geçiyor

Trabzonspor'un genç yıldızı Serkan Asan, tekrar formasına kavuşuyor. Pereira'nın kırmızı kart cezalısı durumuna düşmesinin ardından görev genç sağ beke kaldı. Serkan Asan, Sivasspor maçında savunmanın sağında görev alacak.

Abone Ol
Trabzonspor'da sağ bek yeniden Serkan Asan'a geçiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2020 11:32
Trabzonspor'da zorunlu da olsa görev değişimi yaşanacak. Bordo-Mavili altyapıdan yetişen Serkan Asan sezona iyi başlamıştı. Ancak Abdullah Avcı, takımın başına geçince sağ bekte tecrübesinden dolayı Pereira'yı tercih etmişti. Ancak Avcı zorunlu bir değişime gitmek zorunda.

Ankaragücü karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Portekizli oyuncunun yerine Sivas karşılaşmasında Serkan'ın şans bulması bekleniyor.

İdmanlarda çok çalışan 21 yaşındaki futbolcu da 11'deki yerini kaybetmemek adına Avcı'nın gözüne girmeyi hedefliyor. Serkan Asan özellikle hücumdaki katkısıyla ligin ilk yarısında fark yaratadan oyunculardan olmuştu.

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için