Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Trabzonspor'da gerçekleştirilen koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
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15 Haziran 2020 15:28
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin sekizincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi.



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