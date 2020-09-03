Trabzonspor'da koronavirüs

Trabzonspor, bir futbolcusunun korosonavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da koronavirüs
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03 Eylül 2020 21:47
Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış; pozitif vakaya rastlanmamıştır. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncumuza da yeniden test yapılmış olup, bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır."


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