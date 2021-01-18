Trabzonspor'da forvet operasyonu

Trabzonspor'da son maçta gol atmasına rağmen Afobe ve Djaniny'den beklediği katkıyı alamayan Avcı, ısrarla iyi bir santrfor istiyor. Ara transferde şu ana kadar sadece Berat'ı açıklayan Bordo-Mavili yönetim, hafta içinde görüşmeleri hızlandıracak.

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'da forvet operasyonu
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18 Ocak 2021 11:30
5 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminin ilk gününde Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i açıklayan Trabzonspor, sonrasında sessizliğe büründü. Haftalardır Enzo Perez'i bitirmeye çalışan ve 34 yaşındaki Arjantinli önliberoda artık son noktaya gelen Bordo-Mavililer'de, camianın ve taraftarın esas beklentisi forvet transferi.

Teknik direktör Abdullah Avcı da Antalya maçının ardından net şekilde mesajı verdi, "Kaliteyi artırmalıyız. Ön tarafta alternatifleri çoğaltmamız gerekiyor" dedi.

HOCANIN GÖZDESİ WIND

Son maçta gol atmasına rağmen Afobe ve Djaniny'den tam olarak beklediği katkıyı alamayan Avcı, ileri uçta daha net bir santrforla oynamak istiyor. Çin'den ayrılmayı hedefleyen ve Premier Lig tecrübesi bulunan Salomon Rondon ilk etapta menajer önerisi olarak gündeme gelirken, Avcı'nın çok istediği isim Jonas Wind.

Kopenhag'ın 21 yaşındaki ve 1.90 boyundaki Danimarkalı forvetinin kulübüyle 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Abdullah Avcı, Wind'ın gelecek adına da çok iyi bir hamle olacağı görüşünde.

PETERSEN'İN KONTRATI BİTİYOR

Listedeki diğer oyuncu Almanya'dan: Nils Petersen... Freiburg forması giyen 32 yaşındaki Alman yıldız, bu sezon Bundesliga'da çıktığı 15 maçta 5 gol, 1 asistlik performans gösterdi. 1.88'lik santrforun kontratı 6 ay sonra bitiyor. Dolayısıyla oyuncu ikna edilirse, uygun bir bonservisle alınabilir. Yönetim, hedefindeki tüm golcüler için hafta içinde görüşmeleri hızlandıracak ve en az birini kadroya katmaya çalışacak.

AHMED KUTUCU KARARI

Schalke 04'te oynayan ve kiralanması gündemde olan Ahmed Kutucu ise bu isimlere ek olarak hücum hattına iyi bir alternatif olarak düşünülüyor. Hem forvette hem de kanatlarda oynayabilen Milli yıldız da karanını bu hafta verecek.



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