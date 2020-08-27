Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.



Şu ana kadar Flavio, Anders Trondsen, Marlon, Stiven Plaza, Anıl Başaran ve Muhammet Taha Tepe gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, stoper bölgesine de takviye düşüncesinde. Ki, bu konuda Teknik Direktör Eddie Newton devrede. İngiliz teknik adamın gözü de eski kulübü Chelsea'nin yine kiralık göndermesi beklenen Ethan Ampadu üzerinde. Geçen sezon Leipzig'e kiralık giden 19 yaşındaki isim için son kararı ise teknik direktör Frank Lampard verecek. Eğer kiralık gönderilmesi kesinleşirse Newton ilişkilerini kullanıp devreye girecek.



Hourihane iddiası



Bir başka gelişme ise orta saha konusunda yaşanıyor. İngiltere ekibi Aston Villa'da ter döken Hourihane bordo-mavililer ile birlikte Beşiktaş'a tavsiye edildi. Premier Lig temsilcisiyle bir sene sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun, Türkiye macerasına olumlu baktığı öğrenildi. Hatta haberde Trabzonspor'un İngiliz Teknik Direktörü Eddie Newton'un Hourihane ile temasta olduğu vurgulandı. Orta sahada iki yönlü oynayabilen İrlandalı futbolcu, geçen sezon 34 maçta forma giyerken yedi gol ve beş asistlik bir performans sergilemişti.



